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Российский ученый вербовал граждан Кубы на войну против Украины – СМИ

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 сентября 2023, 22:52
Российский ученый вербовал граждан Кубы на войну против Украины – СМИ
Фото из Фейсбука Шкунова публикует Cubanet

Кубинское издание Cubanet исследовало, что российский историк Владимир Шкунов вербовал кубинских юнцов на службу в армии РФ.

Источник: Cubanet, Радио Свобода

Детали: По данным издания, которое опросил ребят, они получали сообщения в Messenger с предложением работы на строительстве, за которым скрывалось участие в войне против Украины.

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Из более чем десятка опрошенных на предложение согласились не все. А согласившиеся рассказали, что прошли специальную подготовку по пехоте и боевым искусствам. Их также приглашали на разговор о дружбе между Кубой и Россией, которую провели кубинские военные.

Опрошенные CubaNet лица подтвердили, что перед тем, как их завербовали как наемников в вооруженные силы РФ, они служили в кубинской армии.

Историк Владимир Шкунов – ведущий научный сотрудник Поволжского филиала Института российской истории РАН и член Экспертного совета при правительстве РФ. С 2021 года он руководит группой "Россия для кубинцев" в Фейсбуке.

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Фото из Фейсбука Шкунова публикует Cubanet

С апреля 2019 Шкунов работает главным представителем Ульяновского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой, связанного с кубинским Институтом дружбы с народами и с посольством Кубы в Москве. Шкунов поддерживает регулярные контакты с кубинским посольством, о чем рассказывает в соцсетях.

Он непосредственно занимался вербовкой кубинцев и писал им в соцсетях. Сначала предлагал работу на строительстве, а потом спрашивал, не хочет ли человек пойти в российскую армию, где хорошо платят.

Темы: Росcиявойна
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