Пентагон: Шатдаун у США вплине на навчання українців на F-16

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що ймовірний шатдаун – тимчасове призупинення роботи федеральних органів влади США – частково вплине і на програму навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.

Джерело: Сінгх заявила на брифінгу в четвер, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: За словами представниці Пентагону, "шатдаун – це найгірший сценарій, який може настати для Міністерства" в плані навчання українців на винищувачах.

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Вона пояснила: тоді як військовий персонал у США продовжує виконувати свої обов’язки навіть в умовах шатдауну, цивільні працівники здебільшого змушені йти у неоплачувану відпустку.

"Тобто цивільний персонал, залучений до навчання українських льотчиків – зараз мається на увазі навчання англійської. У цьому розумінні вплив (шатдауну на навчання на F-16. – Ред.) цілком можливий", – додала Сінгх.

Вона додала, що в Пентагоні сподіваються на двопартійне і двопалатне рішення Конгресу для уникнення шатдауну.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Міністерство оборони США заявило, що українські військові прибудуть до американської території для навчання на F-16 найближчим часом. Льотчики спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Арізоні.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія. А уряд Бельгії 15 вересня затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції".