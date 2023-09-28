Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон: Шатдаун в США повлияет на обучение украинцев на F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 23:06
Пентагон: Шатдаун в США повлияет на обучение украинцев на F-16
ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что вероятный шатдаун – временная приостановка работы федеральных органов власти США – частично повлияет и на программу обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на истребителях F-16.

Источник: Сингх заявила на брифинге в четверг, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: По словам представительницы Пентагона, "шатдаун – это худший сценарий, который может наступить для Министерства" в плане обучения украинцев на истребителях.

Реклама:

Она пояснила: тогда как военный персонал в США продолжает выполнять свои обязанности даже в условиях шатдауна, гражданские работники в основном вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск.

"То есть гражданский персонал, привлеченный к обучению украинских летчиков – сейчас имеется в виду обучение английскому. В этом смысле влияние (шатдауна на обучение на F-16. – Ред.) вполне возможно", – добавила Сингх.

Она добавила, что в Пентагоне надеются на двухпартийное и двухпалатное решение Конгресса для избежания шатдауна.

ВИДЕО ДНЯ

На прошлой неделе Министерство обороны США заявило, что украинские военные прибудут на американскую территорию для обучения на F-16 в ближайшее время. Летчики сначала пройдут подготовку по английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия. Правительство Бельгии 15 сентября утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции".

Темы: СШАистребителипомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
США
Нефть за неделю подорожала на 2% из-за праздничного спроса в Китае и ограниченного предложения в США
Госдеп США готовит план на случай шатдауна
Пентагон пока не знает, жив ли командующий Черноморского флота РФ
Последние новости
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого в этот день перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
22:39
УточненоПолиция уточнила, что три человека после удара по деревне Гроза считаются пропавшими без вести
Все новости...
Реклама: