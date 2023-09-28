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Пентагон: Шатдаун в США повлияет на обучение украинцев на F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 23:06
Пентагон: Шатдаун в США повлияет на обучение украинцев на F-16
ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что вероятный шатдаун – временная приостановка работы федеральных органов власти США – частично повлияет и на программу обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на истребителях F-16.

Источник: Сингх заявила на брифинге в четверг, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: По словам представительницы Пентагона, "шатдаун – это худший сценарий, который может наступить для Министерства" в плане обучения украинцев на истребителях.

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Она пояснила: тогда как военный персонал в США продолжает выполнять свои обязанности даже в условиях шатдауна, гражданские работники в основном вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск.

"То есть гражданский персонал, привлеченный к обучению украинских летчиков – сейчас имеется в виду обучение английскому. В этом смысле влияние (шатдауна на обучение на F-16. – Ред.) вполне возможно", – добавила Сингх.

Она добавила, что в Пентагоне надеются на двухпартийное и двухпалатное решение Конгресса для избежания шатдауна.

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На прошлой неделе Министерство обороны США заявило, что украинские военные прибудут на американскую территорию для обучения на F-16 в ближайшее время. Летчики сначала пройдут подготовку по английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия. Правительство Бельгии 15 сентября утвердило участие страны в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции".

Темы: СШАистребителипомощь Украине
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