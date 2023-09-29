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У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 вересня 2023, 00:30
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 29 вересня Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей України.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Пряма мова Повітряних сил: "Східні регіони – загроза застосування балістичного озброєння!"

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Деталі: Станом на 00:24 повітряну тривогу оголосили у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Оновлено: Пізніше в усіх областяї, крім Запорізької, оголосили відбій повітряної тривоги.

О 01:28 повітряну тривогу скасували і в Запорізькій області.

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Теми: повітряна тривога
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