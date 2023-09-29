У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
П'ятниця, 29 вересня 2023, 00:30
Вночі 29 вересня Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей України.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Пряма мова Повітряних сил: "Східні регіони – загроза застосування балістичного озброєння!"
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Деталі: Станом на 00:24 повітряну тривогу оголосили у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях.
Оновлено: Пізніше в усіх областяї, крім Запорізької, оголосили відбій повітряної тривоги.
О 01:28 повітряну тривогу скасували і в Запорізькій області.
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