В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Ночью 29 сентября Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей Украины.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Прямая речь Воздушных сил: "Восточные регионы - угроза применения баллистического вооружения!"

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Детали: По состоянию на 00:24 воздушную тревогу объявили в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Обновлено: Позже во всех областях, кроме Запорожской, объявили отбой воздушной тревоги.

В 01:28 воздушную тревогу отменили и в Запорожской области.