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У Києві зіткнулися 4 автомобілі: є загиблі та постраждалі

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 вересня 2023, 01:46
У Києві зіткнулися 4 автомобілі: є загиблі та постраждалі
ДТП у Святошинському оайоні, фото: поліція Києва

У Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю чотирьох авто, в результаті якої загинули 2 людини, ще дві особи отримали тілесні ушкодження.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Дослівно: "Внаслідок автопригоди загинуло двоє людей. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження. Розпочато кримінальне провадження".

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Деталі: Подія сталася 28 вересня близько 18:00 години на вулиці Наумова, що у Святошинському районі Києва.

За даними поліції, водій автомобіля Mitsubishi Lancer не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями Kia Sorento, Skoda Fabia та Renault Sandero.

Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля Mitsubishi Lancer загинули, водій і пасажир автомобіля Kia Sorento отримали тілесні ушкодження.

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ДТП у Києві, фото пліції
 
ДТП у Києві, фото пліції

Теми: КиївДТП
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