В Киеве столкнулись 4 автомобиля: есть погибшие и пострадавшие

В Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием четырех авто, в результате которого погибли 2 человека, еще два человека получили телесные повреждения.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "В результате ДТП погибли два человека. Еще двое граждан получили телесные повреждения. Начато уголовное производство".

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Детали: Происшествие произошло 28 сентября около 18:00 часов на улице Наумова, что в Святошинском районе Киева.

По данным полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Kia Sorento, Skoda Fabia и Renault Sandero.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer погибли, водитель и пассажир автомобиля Kia Sorento получили телесные повреждения.

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ДТП в Киеве, фото полиции