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Туреччина у жовтні може схвалити вступ Швеції до НАТО – Reuters

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 вересня 2023, 03:36

За словами нового голови Комітету з міжнародних відносин Сенату США Бена Кардіна, у жовтні Туреччина може схвалити вступ Швеції до НАТО.

Джерело: Кардін, цитує Reuters

Деталі: Видання зазначає, що Кардін у четвер заявив, що він розгляне угоду з Туреччиною щодо купівлі у Lockheed Martin винищувачів F-16 вартістю 20 мільярдів доларів, і що скасування рішення його попередника вплине на більше питань, ніж вступ Швеції до НАТО.

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"Мені потрібно обговорити з адміністрацією багато з цих питань, тому що вони виходять за рамки одного питання, і я повинен це розуміти", – заявив Кардін.

Він сказав, що обговорював вступ Швеції до НАТО з турецькими офіційними особами на зустрічі послів країн-членів НАТО в середу.

"Вони стверджують, що це буде зроблено в першій половині наступного місяця. Якщо це дійсно так, то, принаймні, у нас є вирішення проблеми НАТО, але є й інші питання, крім самого вступу в НАТО, які повинні стати частиною наших дискусій у силу нашого просування вперед", – зазначив Кардін.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Ердоган обіцяв підтримку вступу Швеції в НАТО, якщо США дотримають обіцянки щодо F-16.

Теми: ТуреччинаШвеціяНАТОСША
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