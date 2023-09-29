Турция в октябре может одобрить вступление Швеции в НАТО – Reuters

По словам нового главы Комитета по международным отношениям Сената США Бена Кардина, в октябре Турция может одобрить вступление Швеции в НАТО.

Источник: Кардин, цитирует Reuters

Детали: Издание отмечает, что Кардин в четверг заявил, что он рассмотрит соглашение с Турцией о покупке у Lockheed Martin истребителей F-16 стоимостью 20 миллиардов долларов, и что отмена решения его предшественника повлияет на больше вопросов, чем вступление Швеции в НАТО.

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"Мне нужно обсудить с администрацией многие из этих вопросов, потому что они выходят за рамки одного вопроса, и я должен это понимать", - заявил Кардин.

Он сказал, что обсуждал вступление Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов стран-членов НАТО в среду.

"Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца. Если это действительно так, то, по крайней мере, у нас есть решение проблемы НАТО, но есть и другие вопросы, помимо самого вступления в НАТО, которые должны стать частью наших дискуссий в силу нашего продвижения вперед", - отметил Кардин.

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Что предшествовало: Эрдоган обещал поддержку вступления Швеции в НАТО, если США сдержат обещание по F-16.