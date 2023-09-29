"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України заявляють про причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році.

Джерело: пресслужби ДБР, СБУ та ОГП

Деталі: Повідомляється, що працівники ДБР у взаємодії із СБУ та за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомили про підозри учасникам організованої групи.

Реклама:

Серед них – чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков та колишній охоронець путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперацій ЗС РФ, а також їхнім поплічникам з числа бойовиків "Л/ДНР", повідомлено про підозру в диверсії.

Слідством встановлено, що за вказівкою Кремля у 2015 році представники сил спецоперацій РФ організували підрив об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у м. Сватове на Луганщині.

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям ГУ ГШ РФ, які вчиняли диверсії на території України та ЄС, та, можливо, продовжують це робити і зараз.

За даними ДБР, "важливу роль у цій диверсійній операції відіграли вже відомі за спробою отруїти Скрипалів у Солбері Мишкін та Чепіга".

Мовляв, вони вчинили диверсію 29 жовтня 2015 року на військовому складі у Сватово. У результаті підриву сталася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, які вразили військову техніку.

За даними слідства, для підриву арсеналу російські спецпризначенці задіяли комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" з трьома дронами "Орлан-10".

29 жовтня 2015 року це озброєння було переміщено з тимчасово окупованого Донецька на передові позиції бойовиків "Л/ДНР" у район міста Первомайськ, що на Луганщині.

Звідти агресор запустив дрони у напрямку складу ЗСУ у Сватовому. При наближенні до об’єкта російські безпілотники скинули на нього запалювальні гранати з парашутною системою.

Унаслідок ворожого влучання на складах відбулась детонація всього запасу боєприпасів, які там зберігались.

Внаслідок вибухів і детонації боєприпасів через ворожу атаку знищено значну кількість військової техніки (76 одиниць), ракет і боєприпасів (понад 3 тис. тонн). Державі було заподіяно матеріальних збитків на понад 71 млн грн. Загинули три військовослужбовця ЗСУ та одна цивільна особа.

Зараз відпрацьовується версія щодо причетності цієї групи ГРУ до вибухів на інших військових складах в Україні та за кордоном.

Передісторія: