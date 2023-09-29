Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Валентина РоманенкоПятница, 29 сентября 2023, 11:34
Диверсанты элитного спецназа РФ: ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года
фото ОГП

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины заявляют о причастности российских спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году.

Источник: пресс-службы ГБР, СБУ и ОГП

Детали: Сообщается, что работники ГБР во взаимодействии с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора сообщили о подозрениях участникам организованной группы.

Реклама:

Среди них - действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков и бывший охранник Путина Алексей Дюмин, который в 2014 году занимал должность командира спецназа российского ГРУ.

На основании собранных доказательств обоим фигурантам и еще 25 представителям сил спецопераций ВС РФ, а также их приспешникам из числа боевиков "Л/ДНР", сообщено о подозрении в диверсии.

Указано, что после завершения всех экспертиз планируется сообщить о подозрении еще более 50 действующим военнослужащим ГУ ГШ РФ, которые совершали диверсии на территории Украины и ЕС, и, возможно, продолжают это делать и сейчас.

ВИДЕО ДНЯ

Следствием установлено, что по указанию Кремля в 2015 году представители сил спецопераций РФ организовали подрыв объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в г. Сватово Луганской области.

По данным ГБР, "важную роль в этой диверсионной операции сыграли уже известные по попытке отравить Скрипалей в Солбери Мишкин и Чепига".

 

Мол, они совершили диверсию 29 октября 2015 года на военном складе в Сватово. В результате подрыва произошел пожар, повлекший детонацию боеприпасов, которые поразили военную технику.

По данным следствия, для подрыва арсенала российские спецназовцы задействовали комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" с тремя дронами "Орлан-10".

29 октября 2015 года это вооружение было перемещено из временно оккупированного Донецка на передовые позиции боевиков "Л/ДНР" в район города Первомайск Луганской области.

Оттуда агрессор запустил дроны в направлении склада ВСУ в Сватово. При приближении к объекту российские беспилотники сбросили на него зажигательные гранаты с парашютной системой.

В результате вражеского попадания на складах произошла детонация всего запаса боеприпасов, которые там хранились.

В результате взрывов и детонации боеприпасов из-за вражеской атаки уничтожено значительное количество военной техники (76 единиц), ракет и боеприпасов (более 3 тыс. тонн). Государству был причинен материальный ущерб на более чем 71 млн грн. Погибли три военнослужащих ВСУ и одно гражданское лицо.

Сейчас отрабатывается версия о причастности этой группы к взрывам на других военных складах в Украине и за рубежом.

Предыстория:

  • 29 октября 2015 в г. Сватово Луганской области возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тыс. Тонн боеприпасов.
  • В результате взрывов боеприпасов погибли 3 военнослужащих и 1 гражданский человек, была уничтожена техника, а также проводилась эвакуация местных жителей.
  • Одной из версий взрыва в Генштабе называли теракт.

Темы: диверсантыГБРСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
диверсанты
Ермак написал о взятии в плен вражеской ДРГ, а потом удалил пост
ФСБ заявила, что задержала диверсанта, который подорвал газопровод в Крыму
Пограничники рассказали, на каких участках враг засылает больше всего ДРГ
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: