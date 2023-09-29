Україною ширилася тривога через загрозу балістики

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У низці регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Станом на 11:30 тривога оголошена в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

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Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в цих регіонах.

Доповнено: Станом на 11:40 тривогу скасували у всіх областях.