Україною ширилася тривога через загрозу балістики
П'ятниця, 29 вересня 2023, 11:33
У низці регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Станом на 11:30 тривога оголошена в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській та Сумській областях.
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Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в цих регіонах.
Доповнено: Станом на 11:40 тривогу скасували у всіх областях.