По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики
Пятница, 29 сентября 2023, 11:33
В ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ
Детали: По состоянию на 11:30 тревога объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
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Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения в этих регионах.
Дополнено: По состоянию на 11:40 тревогу отменили во всех областях.