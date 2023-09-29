По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики

В ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ

Детали: По состоянию на 11:30 тревога объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения в этих регионах.

Дополнено: По состоянию на 11:40 тревогу отменили во всех областях.