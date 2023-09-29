Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 13:11
Безпілотник СБУ осліпив російську РЛС у Курській області – джерело
фото замаскованої РЛС, надане УП джерелом

Напередодні безпілотник Служби безпеки України вивів з ладу російську радіолокаційну станцію "Каста" в Курській області РФ.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ

Деталі: За даними джерела, 28 вересня дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

Реклама:

Пряма мова: "За даними російської пропаганди, така РЛС може виявляти навіть літальні апарати з технологією "Стелс". Але дрон СБУ чомусь прогавила. Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово - була!".

 
РЛС "КАСТА" ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Теми: СБУбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
СБУ
СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану
Намагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності
В СБУ розповіли, як їм вдалось проникнути у лави ССО РФ
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: