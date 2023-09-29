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Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 вересня 2023, 13:11
Безпілотник СБУ осліпив російську РЛС у Курській області – джерело
фото замаскованої РЛС, надане УП джерелом

Напередодні безпілотник Служби безпеки України вивів з ладу російську радіолокаційну станцію "Каста" в Курській області РФ.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ

Деталі: За даними джерела, 28 вересня дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

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Пряма мова: "За даними російської пропаганди, така РЛС може виявляти навіть літальні апарати з технологією "Стелс". Але дрон СБУ чомусь прогавила. Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово - була!".

 
РЛС "КАСТА" ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Теми: СБУбезпілотникивійна
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