Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Напередодні безпілотник Служби безпеки України вивів з ладу російську радіолокаційну станцію "Каста" в Курській області РФ.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ

Деталі: За даними джерела, 28 вересня дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

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Пряма мова: "За даними російської пропаганди, така РЛС може виявляти навіть літальні апарати з технологією "Стелс". Але дрон СБУ чомусь прогавила. Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово - була!".