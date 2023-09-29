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Беспилотник СБУ "ослепил" российскую РЛС в Курской области – источник

Валентина РоманенкоПятница, 29 сентября 2023, 13:11
Беспилотник СБУ ослепил российскую РЛС в Курской области – источник
фото замаскированной РЛС, предоставленное УП источником

Накануне беспилотник Службы безопасности Украины вывел из строя российскую радиолокационную станцию "Каста" в Курской области РФ.

Источник: собеседник УП в СБУ

Детали: По данным источника, 28 сентября дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" у населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

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Прямая речь: "По данным российской пропаганды, такая РЛС может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "Стелс". Но дрон СБУ почему-то прозевала. Особенностью этой РЛС была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Ключевое слово - была!".

 
РЛС "Каста" иллюстративное фото из википедии

Темы: СБУбеспилотникивойна
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