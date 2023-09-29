Намагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

На Львівщині посадовці вимагали у військового гроші за оформлення інвалідності батькові, фото ДБР

Посадовці Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та Турківської міської лікарні у Львівській області вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б військовому змогу завершити службу.

Джерело: Державне бюро розслідувань (ДБР), Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону

Деталі: Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

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Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів США.

За даними слідства, 42-річна керівниця центру медико-соціальної експертизи, 42-річний керівник лікарсько-консультативної комісії та його 59-річна заступниця організували схему отримання надприбутків за надання послуг зі встановлення групи інвалідності для військовозобов’язаних.

За 3200 доларів США потенційний "хворий" міг отримати необхідну йому групу інвалідності, зазначає прокуратура.

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Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили.

У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька ДБР

У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька ДБР

Затримані також інші учасники злочинної групи.

У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька ДБР

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші: майже 30 тисяч доларів США, понад 10,6 тисячі євро, 37 тисяч гривень і 520 злотих. Це понад 1,5 мільйони готівкових коштів у гривневому еквіваленті, зазначає прокуратура.

У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька ДБР

Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань.

На Львівщині лікарі готові були за хабар оформити інвалідність для батька військового Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.