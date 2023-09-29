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Намагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Олена РощінаП'ятниця, 29 вересня 2023, 13:44
Намагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності
На Львівщині посадовці вимагали у військового гроші за оформлення інвалідності батькові, фото ДБР

Посадовці Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та Турківської міської лікарні у Львівській області вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б військовому змогу завершити службу.

Джерело: Державне бюро розслідувань (ДБР), Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону

Деталі: Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

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Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів США.

За даними слідства, 42-річна керівниця центру медико-соціальної експертизи, 42-річний керівник лікарсько-консультативної комісії та його 59-річна заступниця організували схему отримання надприбутків за надання послуг зі встановлення групи інвалідності для військовозобов’язаних.

За 3200 доларів США потенційний "хворий" міг отримати необхідну йому групу інвалідності, зазначає прокуратура.

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Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка "на гарячому" заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти стодоларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. 

У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька
У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька
ДБР
У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька
У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька
ДБР

Затримані також інші учасники злочинної групи.

У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька
У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька
ДБР

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші: майже 30 тисяч доларів США, понад 10,6 тисячі євро, 37 тисяч гривень і 520 злотих. Це понад 1,5 мільйони готівкових коштів у гривневому еквіваленті, зазначає прокуратура.

У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька
У місті Турка на Львівщині посадовці вимагали у військового хабар за інвалідність для батька
ДБР

Розслідування триває, встановлюються інші можливі факти зловживань. 

На Львівщині лікарі готові були за хабар оформити інвалідність для батька військового
На Львівщині лікарі готові були за хабар оформити інвалідність для батька військового
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.

Теми: мобілізаціямедицинаДБРСБУ
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