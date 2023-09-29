Пыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности
Чиновники Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии и Турковской городской больницы во Львовской области требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволяло бы военному завершить службу.
Источник: Государственное бюро расследований (ГБР), Специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона
Детали: Работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили преступную группу из числа должностных лиц Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Они требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволяло бы завершить службу.
Глава Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тысячи долларов США.
По данным следствия, 42-летняя руководитель центра медико-социальной экспертизы, 42-летний руководитель врачебно-консультативной комиссии и его 59-летняя заместитель организовали схему получения сверхприбылей за предоставление услуг по установлению группы инвалидности для военнообязанных.
За 3200 долларов США потенциальный "больной" мог получить необходимую ему группу инвалидности, отмечает прокуратура.
Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка "на горячем" заместителя главы врачебно-консультативной комиссии.
Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть стодолларовую купюру. Однако правоохранители этому помешали, а средства изъяли.
Задержаны также другие участники преступной группы.
Во время обысков по месту работы и в квартирах фигурантов изъяты документы и деньги: почти 30 тысяч долларов США, более 10,6 тысячи евро, 37 тысяч гривен и 520 злотых. Это более 1,5 миллиона наличных средств в гривневом эквиваленте, отмечает прокуратура.
Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные факты злоупотреблений.
Трем должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и устранения их от исполнения обязанностей.
Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона.