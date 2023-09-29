Пыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

На Львовщине чиновники требовали у военного деньги за оформление инвалидности отцу, фото ГБР

Чиновники Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии и Турковской городской больницы во Львовской области требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволяло бы военному завершить службу.

Источник: Государственное бюро расследований (ГБР), Специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона

Детали: Работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили преступную группу из числа должностных лиц Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Они требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволяло бы завершить службу.

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Глава Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тысячи долларов США.

По данным следствия, 42-летняя руководитель центра медико-социальной экспертизы, 42-летний руководитель врачебно-консультативной комиссии и его 59-летняя заместитель организовали схему получения сверхприбылей за предоставление услуг по установлению группы инвалидности для военнообязанных.

За 3200 долларов США потенциальный "больной" мог получить необходимую ему группу инвалидности, отмечает прокуратура.

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Деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка "на горячем" заместителя главы врачебно-консультативной комиссии.

Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть стодолларовую купюру. Однако правоохранители этому помешали, а средства изъяли.

В городе Турка на Львовщине чиновники требовали у военного взятку за инвалидность для отца ГБР

В городе Турка на Львовщине чиновники требовали у военного взятку за инвалидность для отца ГБР

Задержаны также другие участники преступной группы.

В городе Турка на Львовщине чиновники требовали у военного взятку за инвалидность для отца ГБР

Во время обысков по месту работы и в квартирах фигурантов изъяты документы и деньги: почти 30 тысяч долларов США, более 10,6 тысячи евро, 37 тысяч гривен и 520 злотых. Это более 1,5 миллиона наличных средств в гривневом эквиваленте, отмечает прокуратура.

В городе Турка на Львовщине чиновники требовали у военного взятку за инвалидность для отца ГБР

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные факты злоупотреблений.

На Львовщине врачи готовы были за взятку оформить инвалидность для отца военного Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Трем должностным лицам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и устранения их от исполнения обязанностей.

Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона.