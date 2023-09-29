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"Війна нічого не спише": Раді пропонують забрати в корупціонерів лазівку строку давності

Олена РощінаП'ятниця, 29 вересня 2023, 17:55
Війна нічого не спише: Раді пропонують забрати в корупціонерів лазівку строку давності
Верховна Рада України, фото Getty Images

Верховній Раді пропонують зупиняти обрахування строку давності за корупційні злочини на час дії воєнного стану в Україні, аби корупціонери не змогли уникнути покарання через завершення строків давності.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у Telegram, сайт парламенту

Пряма мова Арахамії: "Корупція під час війни – без строків давності. Ніхто не сховається від покарання і через 10 років.

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Зареєстрували з колегами законопроект №10100, який скасовує строки давності за корупційні злочини під час війни.

Це дозволить покарати винних, навіть якщо вони зараз десь ховаються або якщо про їхні дії ми дізнаємося у далекому майбутньому".

Деталі: 29 вересня у Верховній Раді група депутатів на чолі з Арахамією закрєеструвала проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення ефективності здійснення кримінального провадження та притягнення до відповідальності за корупційні злочини (№10100).

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Згідно з ним, у випадку вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину "перебіг давності зупиняється на період воєнного стану" – а відновлюється з дня припинення чи скасування воєнного стану.

За словами Арахамії, "це продовження послідовної антикорупційної політики президента і нашої фракції ("Слуга народу" – ред.)".

Нардеп додав, що цей законопроєкт також скасовує ухвалені минулим скликанням ВР так звані "правки Лозового", бо завдяки ним "корупціонери продовжують уникати покарання і зараз". 

Пряма мова Арахамії: "Все це завдяки тому, що чинний закон встановлює строки, в які правоохоронці мають вкластися, розслідуючи справу до повідомлення підозри. Суди ж потім просто закривають провадження, посилаючись на закінчення таких строків. 

Якщо хтось мріяв цим скористатися – їх чекає розчарування і тюрма.

Війна нічого не спише".

Теми: Верховна РадазаконодавствокорупціяВоєнний стан
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