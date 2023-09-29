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"Война ничего не спишет": Раде предлагают забрать у коррупционеров лазейку срока давности

Елена РощинаПятница, 29 сентября 2023, 17:55
Война ничего не спишет: Раде предлагают забрать у коррупционеров лазейку срока давности
Верховная Рада Украины, фото Getty Images

Верховной Раде предлагают останавливать исчисление срока давности за коррупционные преступления на время действия военного положения в Украине, чтобы коррупционеры не смогли избежать наказания из-за завершения сроков давности.

Источник: глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в Telegram, сайт парламента

Прямая речь Арахамии: "Коррупция во время войны – без сроков давности. Никто не скроется от наказания и через 10 лет.

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Зарегистрировали с коллегами законопроект №10100, который отменяет сроки давности за коррупционные преступления во время войны. 

Это позволит наказать виновных, даже если они сейчас где-то прячутся или если об их действиях мы узнаем в далеком будущем".

Детали: 29 сентября в Верховной Раде группа депутатов во главе с Арахамией зарегистрировала проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения эффективности осуществления уголовного производства и привлечения к ответственности за коррупционные преступления (№10100).

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Согласно ему, в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления "течение давности останавливается на период военного положения" – а восстанавливается со дня прекращения или отмены военного положения.

По словам Арахамии, "это продолжение последовательной антикоррупционной политики президента и нашей фракции ("Слуга народа" – ред.)".

Нардеп добавил, что этот законопроект также отменяет принятые прошлым созывом ВР так называемые "правки Лозового", потому что благодаря им "коррупционеры продолжают избегать наказания и сейчас". 

Прямая речь Арахамии: "Все это благодаря тому, что действующий закон устанавливает сроки, в которые правоохранители должны уложиться, расследуя дело до сообщения подозрения. Суды же потом просто закрывают производства, ссылаясь на истечение таких сроков. 

Если кто-то мечтал этим воспользоваться – их ждет разочарование и тюрьма.

Война ничего не спишет".

Темы: Верховная РадазаконодательствокоррупцияВоенное положение
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