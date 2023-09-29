Посол ЄС про вступ України до союзу: 2030 рік – реалістичний термін
Нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що за умови збереження поточного темпу реформ Україна може вступити до Євросоюзу у 2030 році, за її словами, 2030 рік – реалістичний термін.
Джерело: Матернова в інтерв'ю "Європейській правді"
Деталі: Матернова зазначила, що пояснює всім у Брюсселі, що в Україні час тече зовсім інакше.
"Те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи дні", – зазначила вона.
"Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін. Але він можливий якщо дуже, дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю", – пояснила посол.
Водночас, за її словами, для цього потрібні не лише ті реформи, які має здійснити Україна.
"Терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності", – сказала Матернова.
Вона також зазначила, що у випадку України важливу роль відіграє геополітика.
"Немає сумнівів у тому, що ми би зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор", – сказала посол.
Нагадаємо:
- Попри плани Франції та Німеччини щодо багатошвидкісного ЄС Україна чітко дала зрозуміти, що не погодиться на членство "другого сорту". Київ прагне стати "повноправним кандидатом на повноправне членство" в Європейському Союзі, заявив прем'єр Денис Шмигаль.
- Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.
- В уряді раніше заявляли, що будуть готові до членства в ЄС за 2 роки.