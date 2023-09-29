Посол ЄС про вступ України до союзу: 2030 рік – реалістичний термін

Нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що за умови збереження поточного темпу реформ Україна може вступити до Євросоюзу у 2030 році, за її словами, 2030 рік – реалістичний термін.

Джерело: Матернова в інтерв'ю "Європейській правді"

Деталі: Матернова зазначила, що пояснює всім у Брюсселі, що в Україні час тече зовсім інакше.

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"Те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи дні", – зазначила вона.

"Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін. Але він можливий якщо дуже, дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю", – пояснила посол.

Водночас, за її словами, для цього потрібні не лише ті реформи, які має здійснити Україна.

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"Терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності", – сказала Матернова.

Вона також зазначила, що у випадку України важливу роль відіграє геополітика.

"Немає сумнівів у тому, що ми би зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор", – сказала посол.

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