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Посол ЕС о вступлении Украины в союз: 2030 год – реалистичный срок

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 18:10

Новая глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что при условии сохранения текущего темпа реформ Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году, по ее словам, 2030 год - реалистичный срок.

Источник: Матернова в интервью "Европейской правде"

Детали: Матернова отметила, что объясняет всем в Брюсселе, что в Украине время течет совсем иначе.

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"То, что в других местах занимает месяцы, здесь может произойти за несколько недель или дней", – отметила она.

"Поэтому я думаю, что 2030 год – реалистичный срок. Но он возможен если очень, очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ – а это не всегда линейный процесс. Впрочем, я могу себе представить, что это будет реальностью", – пояснила посол.

В то же время, по ее словам, для этого нужны не только те реформы, которые должна осуществить Украина.

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"Сроки будут определять также институциональные и политические изменения, которые должны произойти со стороны Европейского Союза. ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений, число членов ЕС не может расширяться до бесконечности", – сказала Матернова.

Она также отметила, что в случае Украины важную роль играет геополитика.

"Нет сомнений в том, что мы бы сейчас вообще не обсуждали вопрос о том, когда и как Украина вступит в ЕС, если бы не ужасные события 24 февраля и все последующее. Поэтому геополитика, конечно, играет определенную роль. Геополитика определяет вектор", – сказала посол.

Напомним:

  • Несмотря на планы Франции и Германии относительно многоскоростного ЕС Украина четко дала понять, что не согласится на членство "второго сорта". Киев стремится стать "полноправным кандидатом на полноправное членство" в Европейском Союзе, заявил премьер Денис Шмыгаль.
  • Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.
  • В правительстве ранее заявляли, что будут готовы к членству в ЕС за два года.

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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