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Єрмак: Україна обговорить США про спільне виробництво зброї, зокрема ППО

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 18:27
Єрмак: Україна обговорить США про спільне виробництво зброї, зокрема ППО
АНДРІЙ ЄРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Україна обговорить з американською делегацією спільне виробництво озброєнь, зокрема й засобів протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака на пресконференції

Деталі: "Найближчим часом в Україну приїде американська делегація, з якою будуть переговори про допомогу в виробництві найпотрібнішої нам зброї, зокрема й ППО", – сказав Єрмак.

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При цьому він відмовився відповідати на уточнювальне питання "Європейської правди", про яке саме озброєння йдеться.

Відомо, що Україна отримала від США системи протиповітряної оборони Patriot та NASAMS.

Заява Єрмака прозвучала на тлі проведення в Києві Форуму оборонних індустрій, про підготовку якого раніше говорили в українському уряді.

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Напередодні стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

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