Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єрмак: Україна обговорить США про спільне виробництво зброї, зокрема ППО

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 18:27
Єрмак: Україна обговорить США про спільне виробництво зброї, зокрема ППО
АНДРІЙ ЄРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Україна обговорить з американською делегацією спільне виробництво озброєнь, зокрема й засобів протиповітряної оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака на пресконференції

Деталі: "Найближчим часом в Україну приїде американська делегація, з якою будуть переговори про допомогу в виробництві найпотрібнішої нам зброї, зокрема й ППО", – сказав Єрмак.

Реклама:

При цьому він відмовився відповідати на уточнювальне питання "Європейської правди", про яке саме озброєння йдеться.

Відомо, що Україна отримала від США системи протиповітряної оборони Patriot та NASAMS.

Заява Єрмака прозвучала на тлі проведення в Києві Форуму оборонних індустрій, про підготовку якого раніше говорили в українському уряді.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Останні новини
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: