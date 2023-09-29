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Ермак: Украина обговорит с США о совместном производстве оружия, в частности, ПВО

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 18:27
Ермак: Украина обговорит с США о совместном производстве оружия, в частности, ПВО
АНДРЕЙ ЕРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Украина обсудит с американской делегацией совместное производство вооружений, в том числе средств противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака на пресс-конференции

"В ближайшее время в Украину приедет американская делегация, с которой будут переговоры о помощи в производстве нужного нам оружия, в том числе и ПВО", – сказал Ермак.

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При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос "Европейской правды", о каком именно вооружении идет речь.

Известно, что Украина получила от США системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

Заявление Ермака прозвучало на фоне проведения в Киеве Форума оборонных индустрий, о подготовке которого ранее говорили в украинском правительстве.

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Накануне стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall получил от Федерального антимонопольного ведомства Германии разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром").

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