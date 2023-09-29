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Зеленський очікує за місяць завершити виконання 7 критеріїв ЄС – посол

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 18:31

Нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що під час двосторонньої зустрічі президент Володимир Зеленський пообіцяв за місяць в Україні завершать роботу над 7-ма критеріями Єврокомісії.

Джерело: Матернова в інтерв'ю "Європейській правді"

Пряма мова: "Президент Зеленський під час нашої двосторонньої зустрічі сказав, що він очікує, що протягом наступного місяця Україна виконає усі ті кроки, які ще залишилися".

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Деталі: Вона визнала, що деякі критерії повністю виконані, наприклад вимоги щодо відновлення органів суддівського врядування, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, критерій щодо медіаправа тощо.

"Маю також підкреслити, що ви досягли дуже важливого прогресу щодо антикорупційного критерію, а також відновлення декларування активів.

Тож я вважаю, що був досягнутий значний прогрес", – сказала посол.

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"Але водночас, з точки зору боротьби з відмиванням грошей все ще залишається невирішене питання – добре відомий закон про політично значущих осіб", – зазначила Матернова.

Крім того, за її словами, зараз триває оцінка кроків України у питанні захисту національних меншин. 

Нагадаємо:

  • 26 вересня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна вже завершує "виконання всіх рекомендацій Євросоюзу" на урядовому рівні, що потрібно для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
  • Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

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