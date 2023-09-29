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Зеленский ожидает за месяц завершить выполнение 7 критериев ЕС – посол

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 18:31

Новая глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что во время двусторонней встречи президент Владимир Зеленский пообещал за месяц в Украине завершат работу над 7-ю критериями Еврокомиссии.

Источник: Матернова в интервью "Европейской правде"

Прямая речь: "Президент Зеленский во время нашей двусторонней встречи сказал, что он ожидает, что в течение следующего месяца Украина выполнит все те шаги, которые еще остались".

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Детали: Она признала, что некоторые критерии полностью выполнены, например требования по восстановлению органов судейского управления, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, критерий по медиаправа и тому подобное.

"Должен также подчеркнуть, что вы достигли очень важного прогресса по антикоррупционному критерию, а также восстановление декларирования активов.

Поэтому я считаю, что был достигнут значительный прогресс", – сказала посол.

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"Но в то же время, с точки зрения борьбы с отмыванием денег все еще остается нерешенный вопрос – хорошо известный закон о политически значимых лицах", – отметила Матернова.

Кроме того, по ее словам, сейчас идет оценка шагов Украины в вопросе защиты национальных меньшинств.

Напомним:

  • 26 сентября премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже завершает "выполнение всех рекомендаций Евросоюза" на правительственном уровне, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.
  • вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

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