Окупанти атакували ракетою Херсон, на два села скинули авіабомби
П'ятниця, 29 вересня 2023, 18:38
Росіяни завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, а також Бериславу та Ольгівці.
Джерело: повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram
Пряма мова: "Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування.
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Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється".
Росіяни після 16:00 завдали авіаудару по Херсону pic.twitter.com/yuYHnjprgH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 29, 2023
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