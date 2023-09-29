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Окупанти атакували ракетою Херсон, на два села скинули авіабомби

Олександр ШумілінП'ятниця, 29 вересня 2023, 18:38
Окупанти атакували ракетою Херсон, на два села скинули авіабомби
скриншот

Росіяни завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, а також Бериславу та Ольгівці.

Джерело: повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram

Пряма мова: "Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування.

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Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється".

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Теми: Херсон
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