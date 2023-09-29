Окупанти атакували ракетою Херсон, на два села скинули авіабомби

Росіяни завдали авіаудару по житловому кварталу Херсона, а також Бериславу та Ольгівці.

Джерело: повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram

Пряма мова: "Близько 16:40 окупанти атакували ракетою житловий квартал міста. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування.

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Також по дві керовані авіабомби окупанти скинули на Берислав та Ольгівку. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється".

Росіяни після 16:00 завдали авіаудару по Херсону pic.twitter.com/yuYHnjprgH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 29, 2023