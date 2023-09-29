Оккупанты атаковали ракетой Херсон, на два села сбросили авиабомбы

Россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Херсона, а также Бериславу и Ольговке.

Источник: сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram

Прямая речь: "Около 16:40 оккупанты атаковали ракетой жилой квартал города. В результате вражеского огня полностью уничтожено заведение общественного питания.

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Также по две управляемые авиабомбы оккупанты сбросили на Берислав и Ольговку. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".

Росіяни після 16:00 завдали авіаудару по Херсону pic.twitter.com/yuYHnjprgH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 29, 2023