Оккупанты атаковали ракетой Херсон, на два села сбросили авиабомбы
Пятница, 29 сентября 2023, 18:38
Россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Херсона, а также Бериславу и Ольговке.
Источник: сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram
Прямая речь: "Около 16:40 оккупанты атаковали ракетой жилой квартал города. В результате вражеского огня полностью уничтожено заведение общественного питания.
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Также по две управляемые авиабомбы оккупанты сбросили на Берислав и Ольговку. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".
Росіяни після 16:00 завдали авіаудару по Херсону pic.twitter.com/yuYHnjprgH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 29, 2023
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