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Зеленський анонсував "важливі новини" для захисників

Альона Мазуренко П'ятниця, 29 вересня 2023, 18:39
Зеленський анонсував важливі новини для захисників

Президент Володимир Зеленський анонсував 30 вересня "важливі новини" для українських захисників та всієї країни.

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей. Ще й завтра (30 вересня - ред.) будуть важливі для України новини – для наших воїнів, для всієї нашої держави.

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Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності – та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів і підтримував. Я дякую всім, хто допомагає".

Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
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