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Зеленский анонсировал "важные новости" для защитников

Алена МазуренкоПятница, 29 сентября 2023, 18:39
Зеленский анонсировал важные новости для защитников

Президент Владимир Зеленский анонсировал 30 сентября "важные новости" для украинских защитников и всей страны.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра (30 сентября - ред.) будут важные для Украины новости - для наших воинов, для всего нашего государства.

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Работаем над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочности - внутренней прочности - и нужного сотрудничества с миром. Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто помогает".

Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
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