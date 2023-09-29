Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після протестів Кличко анонсував сесію Київради, де виділять гроші на ЗСУ

Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 вересня 2023, 18:55
Після протестів Кличко анонсував сесію Київради, де виділять гроші на ЗСУ
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО НА ХРЕЩАТИКУ БІЛЯ КМДА, ФОТО З FACEBOOK МЕРА

Міський голова Києва Віталій Кличко, на тлі мітингів про недоцільне використання коштів під час війни, анонсував позачергове засідання сесії Київради, де обговорять додаткове фінасування ЗСУ.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова: "Наступного тижня відбудеться позачергове засідання сесії Київради. Де будуть ухвалені рішення про виділення додаткового фінансування програми підтримки Збройних сил України.
Київ продовжує робити все для допомоги нашим захисникам!"

Реклама:

Що передувало:

26 вересня під будівлею КМДА пройшла акція протесту проти недоцільного витрачання грошей з бюджету. Зокрема, на заміну бруківки і транспортні розв'язки. Ці кошти пропонували спрямувати на оборони України та забезпечення ЗСУ.

Теми: КМДАВіталій КличкоКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
КМДА
Сили ППО знищили над Києвом і околицями 20 ворожих ракет – КМВА 
У "Київзеленбуд" проходять обшуки
Розтрата на купівлі генераторів: КМДА і прокуратура "схрестили списи"
Останні новини
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: