Після протестів Кличко анонсував сесію Київради, де виділять гроші на ЗСУ

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО НА ХРЕЩАТИКУ БІЛЯ КМДА, ФОТО З FACEBOOK МЕРА

Міський голова Києва Віталій Кличко, на тлі мітингів про недоцільне використання коштів під час війни, анонсував позачергове засідання сесії Київради, де обговорять додаткове фінасування ЗСУ.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова: "Наступного тижня відбудеться позачергове засідання сесії Київради. Де будуть ухвалені рішення про виділення додаткового фінансування програми підтримки Збройних сил України.

Київ продовжує робити все для допомоги нашим захисникам!"

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Що передувало:

26 вересня під будівлею КМДА пройшла акція протесту проти недоцільного витрачання грошей з бюджету. Зокрема, на заміну бруківки і транспортні розв'язки. Ці кошти пропонували спрямувати на оборони України та забезпечення ЗСУ.