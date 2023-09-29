Після протестів Кличко анонсував сесію Київради, де виділять гроші на ЗСУ
П'ятниця, 29 вересня 2023, 18:55
Міський голова Києва Віталій Кличко, на тлі мітингів про недоцільне використання коштів під час війни, анонсував позачергове засідання сесії Київради, де обговорять додаткове фінасування ЗСУ.
Джерело: Кличко у Facebook
Пряма мова: "Наступного тижня відбудеться позачергове засідання сесії Київради. Де будуть ухвалені рішення про виділення додаткового фінансування програми підтримки Збройних сил України.
Київ продовжує робити все для допомоги нашим захисникам!"
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Що передувало:
26 вересня під будівлею КМДА пройшла акція протесту проти недоцільного витрачання грошей з бюджету. Зокрема, на заміну бруківки і транспортні розв'язки. Ці кошти пропонували спрямувати на оборони України та забезпечення ЗСУ.