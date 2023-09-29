После протестов Кличко анонсировал сессию Киевсовета, где выделят деньги на ВСУ
Пятница, 29 сентября 2023, 18:55
Мэр Киева Виталий Кличко, на фоне митингов о нецелесообразном использовании средств во время войны, анонсировал внеочередное заседание сессии Киевсовета, где обсудят дополнительное финансирование ВСУ.
Источник: Кличко в Facebook
Прямая речь: На следующей неделе состоится внеочередное заседание сессии Киевсовета. Где будут приняты решения о выделении дополнительного финансирования программы поддержки Вооруженных сил Украины.
Киев продолжает делать все для помощи нашим защитникам!"
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Что предшествовало:
26 сентября под зданием КГГА прошла акция протеста против нецелесообразного расходования денег из бюджета. В частности, на смену брусчатки и транспортные развязки. Эти средства предлагали направить на обороны Украины и обеспечение ВСУ.