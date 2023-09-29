Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После протестов Кличко анонсировал сессию Киевсовета, где выделят деньги на ВСУ

Татьяна ОлейникПятница, 29 сентября 2023, 18:55
После протестов Кличко анонсировал сессию Киевсовета, где выделят деньги на ВСУ
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО НА КРЕЩАТИКЕ ВОЗЛЕ КГГА, ФОТО ИЗ FACEBOOK МЭРА

Мэр Киева Виталий Кличко, на фоне митингов о нецелесообразном использовании средств во время войны, анонсировал внеочередное заседание сессии Киевсовета, где обсудят дополнительное финансирование ВСУ.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: На следующей неделе состоится внеочередное заседание сессии Киевсовета. Где будут приняты решения о выделении дополнительного финансирования программы поддержки Вооруженных сил Украины.
Киев продолжает делать все для помощи нашим защитникам!"

Реклама:

Что предшествовало:

26 сентября под зданием КГГА прошла акция протеста против нецелесообразного расходования денег из бюджета. В частности, на смену брусчатки и транспортные развязки. Эти средства предлагали направить на обороны Украины и обеспечение ВСУ.

Темы: КГГАВиталий КличкоКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
КГГА
Силы ПВО уничтожили над Киевом и окрестностями 20 вражеских ракет – КГВА
В "Киевзеленстрое" проходят обыски
Растрата на покупке генераторов: КГГА и прокуратура "скрестили копья"
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: