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В Україні не вважають завершеним розслідування щодо падіння ракети у Польщі – джерело

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 19:12

Україна не вважає завершеним польське розслідування щодо падіння ракети у Пшеводуві в листопаді 2022 року, в результаті якого загинули дві людини. 

Джерело: співрозмовник "Європейської правди" в українській владі

Деталі: За словами джерела, говорити про завершення розслідування щодо трагедії у Пшеводуві можна в тому випадку, коли свої результати розслідування подасть і українська слідча комісія.

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"Цього ще не відбулось. Українська комісія ще не надала своїх результатів, тому ми не можемо говорити, що висновки, озвучені польською стороною, є остаточними. Хай там як, нашої провини там немає", – сказав український високопосадовець.

У четвер в уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського або російського виробництва.

Перед цим ЗМІ у Польщі опублікували висновок польських експертів, згідно з якими ракета, яка впала у Пшеводуві, внаслідок чого загинули двоє осіб, була випущена силами української ППО.

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Теми: Польщаракетний ударРосіявійна
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