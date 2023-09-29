В Україні не вважають завершеним розслідування щодо падіння ракети у Польщі – джерело

Україна не вважає завершеним польське розслідування щодо падіння ракети у Пшеводуві в листопаді 2022 року, в результаті якого загинули дві людини.

Джерело: співрозмовник "Європейської правди" в українській владі

Деталі: За словами джерела, говорити про завершення розслідування щодо трагедії у Пшеводуві можна в тому випадку, коли свої результати розслідування подасть і українська слідча комісія.

Реклама:

"Цього ще не відбулось. Українська комісія ще не надала своїх результатів, тому ми не можемо говорити, що висновки, озвучені польською стороною, є остаточними. Хай там як, нашої провини там немає", – сказав український високопосадовець.

У четвер в уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського або російського виробництва.

Перед цим ЗМІ у Польщі опублікували висновок польських експертів, згідно з якими ракета, яка впала у Пшеводуві, внаслідок чого загинули двоє осіб, була випущена силами української ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада минулого року назвав вибух нещасним випадком. Також він заявляв, що розуміє президента України Володимира Зеленського, який висловив переконання, що ракета була саме російською.

Читайте також: Гірше за ракетну атаку: чому Україні варто визнати відповідальність за удар по Польщі.