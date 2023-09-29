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В Украине не считают завершенным расследование по падению ракеты в Польше – источник

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 19:12

Украина не считает завершенным польское расследование относительно падения ракеты в Пшеводуве в ноябре 2022 года, в результате которого погибли два человека.

Источник: собеседник "Европейской правды" в украинской власти

Детали: По словам источника, говорить о завершении расследования по трагедии в Пшеводуве можно в том случае, когда свои результаты расследования подаст и украинская следственная комиссия.

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"Этого еще не произошло. Украинская комиссия еще не предоставила своих результатов, поэтому мы не можем говорить, что выводы, озвученные польской стороной, являются окончательными. Так или иначе, нашей вины там нет", – сказал украинский чиновник.

В четверг в правительстве Польши официально заявили, что в приграничном селе Пшеводув в ноябре 2022 года, согласно выводам польских экспертов, упала украинская ракета советского или российского производства.

Перед этим СМИ в Польше опубликовали заключение польских экспертов, согласно которым ракета, которая упала в Пшеводуве, в результате чего погибли два человека, была выпущена силами украинской ПВО.

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Темы: Польшаракетный ударРосcиявойна
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