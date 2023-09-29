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Усик та Ф'юрі битимуться за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі

Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 вересня 2023, 19:33
Усик та Ф'юрі битимуться за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі
Фото Getty Images

Контракт на бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі підписали остаточно.

Джерело: Суспільне.Спорт, телеканал ESPN, Тайсон Ф'юрі у своїх соцмережах, промоутер Усика Олександр Красюк

Деталі: Дата поєдинку наразі невідома. За інформацією ESPN він має пройти у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії в Ріяді.

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На кону будуть усі чотири чемпіонські пояси Усика: WBA, WBO та IBF, а також WBC, який належить Ф'юрі.

Поєдинок стане першим в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси у суперважкій вазі.
Ф’юрі відреагував у соцмережах на підписання контракту.

Пряма мова Ф’юрі: "Роблю те, що кажу. Кажу те, що роблю. Бій за "абсолюта". Це епоха Циганського короля. Усику, ти більше не зможеш бігати, як кролик. Ти отримаєш це".

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Деталі: Промоутер українського боксера Олександр Красюк відреагував на підписання контракту Ф'юрі, відзначивши його "мужність".

Пряма мова Красюка: "Не можу в це повірити, що таке відбувається, але це справді так. Повага Тайсону за його мужність".

Що передувало: Бій Усик-Ф'юрі планували після захисту чемпіонських поясів українцем у поєдинку проти Ентоні Джошуа наприкінці 2022 року. Однак тоді сторони не змогли домовитися.

Перед цим останнім абсолютним чемпіоном світу з боксу у цій ваговій категорії був Леннокс Льюїс у 2000 році, однак тоді він утримував лише три пояси: WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано як "рівноцінний" лише у 2007 році.

Довідково: Титул абсолютного чемпіона присуджується володарю поясів за трьома найпрестижнішими версіями - WBC (Всесвітня боксерська рада), WBA (Всесвітня боксерська асоціація) та Міжнародна боксерська федерація (IBF).

Востаннє абсолютним чемпіоном в суперважковаговиках був британець Леннокс Льюїс у 2000 році.

Брати Клички також володіли усіма найпрестижнішими поясами, однак WBA та IBF утримував Володимир, а WBC - Віталій.

Теми: спортУсик
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