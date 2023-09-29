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Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Татьяна ОлейникПятница, 29 сентября 2023, 19:33
Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе
Фото Getty Images

Контракт на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе подписали окончательно.

Источник: "Суспильне.Спорт", телеканал ESPN, Тайсон Фьюри в своих соцсетях, промоутер Усика Александр Красюк

Детали: Дата поединка неизвестна. По информации ESPN, он должен пройти в декабре 2023-го или в январе 2024 года в Саудовской Аравии в Рияде.

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На кону будут все четыре чемпионских пояса Усика: WBA, WBO и IBF, а также WBC, принадлежащий Фьюри.

Поединок станет первым в истории мирового бокса, когда на кону будут все четыре пояса в супертяжелом весе.
Фьюри отреагировал в соцсетях на подписание контракта.

Прямая речь Фьюри: "Делаю то, что говорю. Говорю то, что делаю. Бой за "абсолюта". Это эпоха Цыганского короля. Усику, ты больше не сможешь бегать, как кролик. Ты получишь это".

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Детали: Промоутер украинского боксера Александр Красюк отреагировал на подписание контракта Фьюри, отметив его "мужество".

Прямая речь Красюка: "Не могу в это поверить, что такое происходит, но это действительно так. Уважение Тайсона за его мужество".

Что предшествовало: Бой Усик-Фьюри планировался после защиты чемпионских поясов украинцем в поединке против Энтони Джошуа в конце 2022 года. Однако тогда стороны не смогли договориться.

Перед этим последним абсолютным чемпионом мира по боксу в этой весовой категории был Леннокс Льюис в 2000 году, однако тогда он удерживал всего три пояса: WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан "равноценным" только в 2007 году.

Справка: Титул абсолютного чемпиона присуждается обладателю поясов по трем самым престижным версиям - WBC (Всемирный боксерский совет), WBA (Всемирная боксерская ассоциация) и Международная боксерская федерация (IBF).

В последний раз абсолютным чемпионом в супертяжеловесах был британец Леннокс Льюис в 2000 году.

Братья Кличко также владели всеми самыми престижными поясами, однако WBA и IBF удерживал Владимир, а WBC - Виталий.

Темы: спортУсик
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