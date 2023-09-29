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Україна не просила про екстрадицію екскомандира бойовиків "Вагнера" з Норвегії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 19:58

Україна не зверталась до Норвегії із запитом про екстрадицію колишнього командира бойовиків "Вагнера" Андрєя Медведєва, який на початку 2023 року втік із Росії.

Джерело: відповідь Національної служби кримінальних розслідувань Норвегії (KRIPOS) на запит порталу LIGA.net, "Європейська правда"

Деталі: Норвезьке правоохоронне відомство додало, що Медведєв має статус свідка, і його допитують на предмет свідчень під час служби в групі Вагнера.

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"З нашого боку Медведєв може виїхати, якщо забажає. Мені не відомо про будь-який запит про екстрадицію", – йдеться у відповіді представника KRIPOS Акселя Вільгельма Дуе.

Нагадаємо:

  • Минулого тижня ексвагнерівця затримала норвезька поліція під час спроби нелегального перетину кордону з Росією, після чого він заявив, що нібито побоюється екстрадиції до України.
  • Андрєй Медведєв утік із Росії до Норвегії в січні 2023 року. Найманцю вдалося проникнути в прикордонну зону на Кольському півострові, що ретельно охороняється, а потім переправитися до Норвегії.
  • Чоловік заявив, що готовий свідчити про злочини, скоєні групою Вагнера в Україні, й попросив політичного притулку.
  • У травні ексвагнерівець заявляв, що хоче повернутися в Росію, навіть якщо це може становити ризик для його життя. Водночас у липні він стверджував, що не планує повертатися до Росії.

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