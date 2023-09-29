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Украина не просила об экстрадиции экс-командира боевиков "Вагнера" из Норвегии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 19:58

Украина не обращалась в Норвегию с запросом об экстрадиции бывшего командира боевиков "Вагнера" Андрея Медведева, который в начале 2023 года сбежал из России.

Источник: ответ Национальной службы уголовных расследований Норвегии (KRIPOS) на запрос портала LIGA.net, "Европейская правда"

Детали: Норвежское правоохранительное ведомство добавило, что Медведев имеет статус свидетеля, и его допрашивают на предмет показаний во время службы в группе Вагнера.

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"С нашей стороны Медведев может выехать, если пожелает. Мне не известно о каком-либо запросе об экстрадиции", – говорится в ответе представителя KRIPOS Акселя Вильгельма Дуэ.

Напомним:

  • На прошлой неделе экс-вагнеровца задержала норвежская полиция при попытке нелегального пересечения границы с Россией, после чего он заявил, что якобы опасается экстрадиции в Украину.
  • Андрей Медведев сбежал из России в Норвегию в январе 2023 года. Наемнику удалось проникнуть в тщательно охраняемую пограничную зону на Кольском полуострове, а затем переправиться в Норвегию.
  • Мужчина заявил, что готов свидетельствовать о преступлениях, совершенных группой Вагнера в Украине, и попросил политического убежища.
  • В мае экс-вагнеровец заявлял, что хочет вернуться в Россию, даже если это может представлять риск для его жизни. В то же время в июле он утверждал, что не планирует возвращаться в Россию.

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