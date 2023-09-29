Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина не просила об экстрадиции экс-командира боевиков "Вагнера" из Норвегии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 19:58

Украина не обращалась в Норвегию с запросом об экстрадиции бывшего командира боевиков "Вагнера" Андрея Медведева, который в начале 2023 года сбежал из России.

Источник: ответ Национальной службы уголовных расследований Норвегии (KRIPOS) на запрос портала LIGA.net, "Европейская правда"

Детали: Норвежское правоохранительное ведомство добавило, что Медведев имеет статус свидетеля, и его допрашивают на предмет показаний во время службы в группе Вагнера.

Реклама:

"С нашей стороны Медведев может выехать, если пожелает. Мне не известно о каком-либо запросе об экстрадиции", – говорится в ответе представителя KRIPOS Акселя Вильгельма Дуэ.

Напомним:

  • На прошлой неделе экс-вагнеровца задержала норвежская полиция при попытке нелегального пересечения границы с Россией, после чего он заявил, что якобы опасается экстрадиции в Украину.
  • Андрей Медведев сбежал из России в Норвегию в январе 2023 года. Наемнику удалось проникнуть в тщательно охраняемую пограничную зону на Кольском полуострове, а затем переправиться в Норвегию.
  • Мужчина заявил, что готов свидетельствовать о преступлениях, совершенных группой Вагнера в Украине, и попросил политического убежища.
  • В мае экс-вагнеровец заявлял, что хочет вернуться в Россию, даже если это может представлять риск для его жизни. В то же время в июле он утверждал, что не планирует возвращаться в Россию.

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: