РФ намагалась відновити положення в районі 4 населених пунктів – Генштаб 

За минулу добу російська армія безуспішно намагалась відновити втрачене положення в районі Кліщіївки та Авдіївки Донецької області, а також в районах Роботиного та Вербового Запорізької області.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 29 вересня

Деталі: Сили оборони України відбили атаку ворога в районі південніше Тоненького Донецької області, понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, в районі західніше Старомайорського Донецької області, в районі Новомихайлівки Донецької області.

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Також українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та на Бахмутському напрямку.

Дослівно: "Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, 13 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника".