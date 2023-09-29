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РФ намагалась відновити положення в районі 4 населених пунктів – Генштаб 

Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 вересня 2023, 20:06
РФ намагалась відновити положення в районі 4 населених пунктів – Генштаб 
Ілюстративне фото Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська армія безуспішно намагалась відновити втрачене положення в районі Кліщіївки та Авдіївки Донецької області, а також в районах Роботиного та Вербового Запорізької області. 

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 29 вересня 

Деталі: Сили оборони України відбили атаку ворога в районі південніше Тоненького Донецької області, понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області, в районі західніше Старомайорського Донецької області, в районі Новомихайлівки Донецької області. 

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Також українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та на Бахмутському напрямку.

Дослівно: "Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, 13 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника".

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