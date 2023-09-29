Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ пыталась восстановить положение в районе 4 населенных пунктов – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 29 сентября 2023, 20:06
РФ пыталась восстановить положение в районе 4 населенных пунктов – Генштаб
Иллюстративное фото Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Клещеевки и Авдеевки Донецкой области, а также в районах Роботы и Вербового Запорожской области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 29 сентября

Детали: Силы обороны Украины отразили атаку врага в районе южнее Тоненького Донецкой области, более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, в районе западнее Старомайорского Донецкой области, в районе Новомихайловки Донецкой области.

Реклама:

Также украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

Дословно: "В течение суток произошло 33 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс, 13 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: