РФ пыталась восстановить положение в районе 4 населенных пунктов – Генштаб

За прошедшие сутки российская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Клещеевки и Авдеевки Донецкой области, а также в районах Роботы и Вербового Запорожской области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 29 сентября

Детали: Силы обороны Украины отразили атаку врага в районе южнее Тоненького Донецкой области, более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, в районе западнее Старомайорского Донецкой области, в районе Новомихайловки Донецкой области.

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Также украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

Дословно: "В течение суток произошло 33 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс, 13 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника".