Україною ширилася тривога

Повітряні сили повідомили у п'ятницю ввечері про запуск кількох груп безпілотників з Криму, Україною почала ширитися тривога, згодом повітряники попередили про загрозу балістики в деяких областях.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: "Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим). Слідкуйте за повідомленнями. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття".

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Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Херсонській та Миколаївській області. А о 21:45 повітряну тривогу оголосили на Одещині.

О 23:17 повітряна тривога поширилась на Вінницьку, Черкаську і Кіровоградську області.

О 23:54 оголосили про тривогу на Хмельниччині.

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О 01:02 30 вересня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській і Дніпропетровській областях.

О 01:28 про загрозу балістики повідомили і в Сумській, Донецькій, Харківській областях.

О 01:46 почалися відбої повітряної тривоги в південних, центральних, східних областях.