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По Украине распространялась тревога

Татьяна ОлейникПятница, 29 сентября 2023, 23:21
По Украине распространялась тревога
ФОТО: GETTY IMAGES

Воздушные силы сообщили в пятницу вечером о запуске нескольких групп беспилотников из Крыма, в Украине начала распространяться тревога, позже воздушники предупредили об угрозе баллистики в некоторых областях.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым). Следите за сообщениями. При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие".

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Обновлено: Позднее Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Херсонской и Николаевской области. А в 21:45 воздушную тревогу объявили в Одесской области. 

В 23.17 воздушная тревога распространилась на Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области.

В 23:54 объявили о тревоге в Хмельницкой области.

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В 01:02 30 сентября Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской и Днепропетровской областях.

В 01:28 об угрозе баллистики сообщили и в Сумской, Донецкой, Харьковской областях.

В 01:46 начались отбои воздушной тревоги в южных, центральных, восточных областях.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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