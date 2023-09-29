Завищені ціни на бетон: служба перевіряє кошторис відбудови моста в Ізюмі

Після публікації у ЗМІ розслідування щодо вдвічі завищених цін на бетон для відбудови зруйнованого мосту в Ізюмі Харківської області, служба відновлення проведе аудит кошторису. Там визнають, що ціна в кошторисі вище ринкової.

Джерело: голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram

Пряма мова: "Три дні тому видання "Наші гроші" оприлюднило аналіз даних Prozorro щодо можливого завищення вартості постачання бетону для реконструкції мосту у місті Ізюм.

Реклама:

У звʼязку з можливою помилкою або зловживанням ми з керівництвом Харківської служби відновлення прийняли рішення провести позаплановий аудит кошторису для встановлення ринкової вартості послуг у рамках контракту".

Деталі: За його словами, зараз все ще очікують на результати аудиту, але вже встановлено, що "ціна на бетон у офіційному кошторисі дійсно перевищує ціну, яка була надана підряднику за результатом аналізу ринку".

Наразі ще триває перевірка та порівняння кошторисів та ринкових цін.

ВІДЕО ДНЯ

Найєм запевняє, що у разі встановлення факту завищення ціни Служба відновлення у Харківській області вживе відповідні заходи і перерахує ціни на доставку бетону.

Держагентство також опублікувало детальний розбір ціноутворення. Зокрема, відпускна ціна одного кубометру бетону становить 2 987,23 грн, доставка (117,2 км) – 2504,03 грн. Також в остаточну вартість включені загальновиробничі витрати – 549,13 грн, адміністративні витрати – 164,74 грн та прибуток – 11% - 604,04 грн.

Відтак, ціна – 6809,17 грн (без ПДВ). У ЗМІ зазначали, що ціна за кубометр бетону у кошторисі становила 8000 гривень.

Журналіст "Наших грошей" Юрій Ніколов повідомив, що наразі у вказаній ціні залишилось з'ясовувати "походження" ще 1000 тисячі гривень.

Що було раніше: 25 вересня видання "Наші гроші" повідомило, що в кошторис відбудови зруйнованого мосту в Ізюмі за 636 млн внесли бетон по вдвічі завищеній ціні. Орієнтовна переплата складає понад 32 млн грн.

Після публікації начальник служби автодоріг Харківщини Андрій Алексєєв заявив, що розрахунки розслідувачів неточні. За його словами, бетон для будівництва мосту везуть за 117 кілометрів з заводу "Еталон" і при формуванні кошторису "врахували додаткові витрати".

Водночас, у ЗМІ наполягають, що навіть з урахуванням цін на доставку бетону – ціни все ще завищені.