Завышенные цены на бетон: служба проверяет смету восстановления моста в Изюме

После публикации в СМИ расследования относительно вдвое завышенных цен на бетон для восстановления разрушенного моста в Изюме Харьковской области, служба восстановления проведет аудит сметы. Там признают, что цена в смете выше рыночной.

Источник: глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram

Прямая речь: "Три дня назад издание "Наши деньги" обнародовало анализ данных Prozorro относительно возможного завышения стоимости поставки бетона для реконструкции моста в городе Изюм.

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В связи с возможной ошибкой или злоупотреблением мы с руководством Харьковской службы восстановления приняли решение провести внеплановый аудит сметы для установления рыночной стоимости услуг в рамках контракта".

Детали: По его словам, сейчас все еще ожидают результаты аудита, но уже установлено, что "цена на бетон в официальной смете действительно превышает цену, которая была предоставлена подрядчику по результатам анализа рынка".

Сейчас еще продолжается проверка и сравнение смет и рыночных цен.

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Найем уверяет, что в случае установления факта завышения цены Служба восстановления в Харьковской области примет соответствующие меры и пересчитает цены на доставку бетона.

Госагентство также опубликовало детальный разбор ценообразования. В частности, отпускная цена одного кубометра бетона составляла 2 987,23 грн, доставка (117,2 км) - 2504,03 грн. Также в окончательную стоимость включены общепроизводственные расходы - 549,13 грн, административные расходы - 164,74 грн и прибыль - 11% - 604,04 грн.

Таким образом цена - 6809,17 грн (без НДС). В СМИ отмечали, что цена за кубометр бетона в смете составляла 8000 гривен.

Следовательно, журналист "Наших денег" Юрий Николов сообщил, что сейчас в указанной цене осталось выяснять "происхождение" еще 1000 тысячи гривен.

Что было раньше: 25 сентября издание "Наши деньги" сообщило, что в смету восстановления разрушенного моста в Изюме за 636 млн внесли бетон по вдвое завышенной цене. Ориентировочная переплата составляет более 32 млн грн.

После публикации начальник службы автодорог Харьковщины Андрей Алексеев заявил, что расчеты расследователей неточны. По его словам, бетон для строительства моста везут за 117 километров с завода "Эталон" и при формировании сметы "учли дополнительные расходы".

В то же время, в СМИ настаивают, что даже с учетом цен на доставку бетона - цены все еще завышены.