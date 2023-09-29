Керівник суду на Одещині вимагав 50 тисяч за "правильне" рішення
Служба безпеки України разом із Національним антикорупційним бюро викрили виконувача обовʼязків голови Комінтернівського райсуду Одещини, який вимагав гроші за "правильне" судове рішення.
Деталі: Суддю викрили при одержанні майже 50 тисяч гривень хабаря. Він їх отримував у "зацікавленої особи" в обмін на прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.
Довідково: Витребування документів – це процедура, яка дозволяє отримати дублікат документа, який був виданий людині раніше у відповідній організації.
Дослівно СБУ: "Наразі вирішується питання щодо повідомлення голові райсуду про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна".