Руководитель суда в Одесской области требовал 50 тысяч за "правильное" решение

Служба безопасности Украины вместе с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили исполняющего обязанности главы Коминтерновского райсуда Одесщины, который требовал деньги за "правильное" судебное решение.

Источник: СБУ, НАБУ

Детали: Судью разоблачили при получении почти 50 тысяч гривен взятки. Он их получал у "заинтересованного лица" в обмен на принятие решений об обеспечении иска и истребовании документов по гражданскому делу.

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Справка: Истребование документов – это процедура, позволяющая получить дубликат документа, который был выдан человеку ранее в соответствующей организации.

Дословно СБУ: "В настоящее время решается вопрос о сообщении председателю райсуда о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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