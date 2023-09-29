Столтенберг упевнений, що Польща знайде шляхи вирішення розбіжностей із Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що Польща знайде шляхи вирішення розбіжностей із Україною без впливу на військову підтримку Києва.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Столтенберга в інтерв’ю агентству Reuters

Деталі: "Я очікую і я впевнений, що Україна й Польща знайдуть спосіб вирішити ці питання (протиріччя. – Ред.) без негативного впливу на військову підтримку України", – сказав генсек НАТО.

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Нагадаємо, на тлі зернової кризи з Україною прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький посилив свою риторику 20 вересня, заявивши, що Варшава наразі зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не надає військової допомоги Києву.

Його слова стали реакцією на емоційну заяву українського президента Володимира Зеленського під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, де той звинуватив "декого в Європі" в підготовці "сцени для московського актора".

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною

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Польський президент Анджей Дуда заявив, що слова Моравецького про припинення військової допомоги Україні через необхідність переозброєння вирвали з контексту.