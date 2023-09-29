Столтенберг уверен, что Польша найдет пути разрешения разногласий с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Польша найдет пути разрешения разногласий с Украиной без влияния на военную поддержку Киева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга в интервью агентству Reuters

Детали: "Я ожидаю и я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить эти вопросы (противоречия. – Ред.) без негативного влияния на военную поддержку Украины", – сказал генсек НАТО.

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Напомним, на фоне зернового кризиса с Украиной премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий усилил свою риторику 20 сентября, заявив, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не оказывает военной помощи Киеву.

Его слова стали реакцией на эмоциональное заявление украинского президента Владимира Зеленского во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, где тот обвинил "некоторых в Европе" в подготовке "сцены для московского актера".

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава сейчас осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной

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Польский президент Анджей Дуда заявил, что слова Моравецкого о прекращении военной помощи Украине из-за необходимости перевооружения вырвали из контекста.