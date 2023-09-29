Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія блокує українське зерно під виглядом військових навчань у Чорному морі – Міноборони Болгарії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 22:18
Росія блокує українське зерно під виглядом військових навчань у Чорному морі – Міноборони Болгарії
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Болгарський міністр оборони Тодор Тагарєв заявив, що Росія використовує фіктивні військові навчання в Чорному морі для блокування експорту українського зерна, що становить ризик для безпеки Болгарії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Sofia Globe; Тагарєв сказав в етері болгарського національного радіо в п’ятницю

Деталі: За словами Тагарєва, існують "передумови для інцидентів у Чорному морі":

Реклама:

"Російські кораблі блукають навколо нашої виключної економічної зони, здійснюючи провокаційні та силові дії проти торгових суден інших країн. Усе це створює ризики для нашої безпеки", – сказав болгарський міністр.

Він пояснив, що метою Росія є блокування експорту українського зерна, й це "також перешкоджає досягненню наших інтересів, особливо економічних".

Тагарєв також пояснив рішення передати Україні несправні ракети С-300 тим, що Болгарія повинна турбуватись про власну безпеку, водночас частково допомагаючи Україні.

ВІДЕО ДНЯ

"У цьому конкретному випадку – щоб захистити цивільне населення від вбивств і руйнування інфраструктури з боку Росії, яка використовує безпілотники, балістичні ракети, крилаті ракети, все, що у неї є, щоб атакувати і вбивати цивільне населення. Я думаю, що навіть якщо ми допоможемо мінімально, це того варте", – сказав міністр оборони Болгарії.

Як відомо, Болгарія веде переговори із союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією болгарської чорноморської виключної економічної зони.

Раніше Тагарєв допустив можливість зіткнення Росії та НАТО в Чорному морі.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку щодо трьох ключових питань

​Справу "короля контрабанди" Альперіна закрили через "правки Лозового" – ЦПК

Ексмера Одеси Костусєва оголосили в розшук

На блокпосту в Києві пролунали постріли: поліція з'ясовує обставини

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Усі новини...
Останні новини
16:29
У Чернігові невідомі умисно пошкодили систему оповіщення – ОВА
16:28
аудіоУ Києві викрили чиновницю, яка під час війни готувала виступи Азарова для росТБ
16:28
Х після попереджень ЄС видалила сотні облікових записів, які поширювали фейки про напад на Ізраїль
15:59
Нідерланди відправлять у Румунію свої винищувачі F-16 для навчання українців
15:55
Блекаути взимку можливі, але вони будуть короткочасні - міністр енергетики
15:50
Конфлікт із побиттям у тернопільському військкоматі: двом військовим оголосили підозру
15:47
фото"Побратиму, якого рятував – ногу спасли, а мені відрізали": історія бійця з Рівненщини
15:44
Кремль радіє, що у Росії буде система ППО в Киргизстані, який межує з Китаєм
15:40
доповненоЄгипет відмовився відкрити коридор для цивільних з Сектору Гази – ЗМІ
15:29
Зеленський збирав Ставку щодо трьох ключових питань
Усі новини...
Реклама: