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Росія блокує українське зерно під виглядом військових навчань у Чорному морі – Міноборони Болгарії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 22:18
Росія блокує українське зерно під виглядом військових навчань у Чорному морі – Міноборони Болгарії
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Болгарський міністр оборони Тодор Тагарєв заявив, що Росія використовує фіктивні військові навчання в Чорному морі для блокування експорту українського зерна, що становить ризик для безпеки Болгарії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Sofia Globe; Тагарєв сказав в етері болгарського національного радіо в п’ятницю

Деталі: За словами Тагарєва, існують "передумови для інцидентів у Чорному морі":

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"Російські кораблі блукають навколо нашої виключної економічної зони, здійснюючи провокаційні та силові дії проти торгових суден інших країн. Усе це створює ризики для нашої безпеки", – сказав болгарський міністр.

Він пояснив, що метою Росія є блокування експорту українського зерна, й це "також перешкоджає досягненню наших інтересів, особливо економічних".

Тагарєв також пояснив рішення передати Україні несправні ракети С-300 тим, що Болгарія повинна турбуватись про власну безпеку, водночас частково допомагаючи Україні.

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"У цьому конкретному випадку – щоб захистити цивільне населення від вбивств і руйнування інфраструктури з боку Росії, яка використовує безпілотники, балістичні ракети, крилаті ракети, все, що у неї є, щоб атакувати і вбивати цивільне населення. Я думаю, що навіть якщо ми допоможемо мінімально, це того варте", – сказав міністр оборони Болгарії.

Як відомо, Болгарія веде переговори із союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією болгарської чорноморської виключної економічної зони.

Раніше Тагарєв допустив можливість зіткнення Росії та НАТО в Чорному морі.

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