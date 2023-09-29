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Россия блокирует украинское зерно под видом военных учений в Черном море – Минобороны Болгарии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 22:18
Россия блокирует украинское зерно под видом военных учений в Черном море – Минобороны Болгарии
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Болгарский министр обороны Тодор Тагарев заявил, что Россия использует фиктивные военные учения в Черном море для блокирования экспорта украинского зерна, а это представляет риск для безопасности Болгарии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Sofia Globe; Тагарев сказал в эфире болгарского национального радио в пятницу

Детали: По словам Тагарева, существуют "предпосылки для инцидентов в Черном море":

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"Российские корабли блуждают вокруг нашей исключительной экономической зоны, совершая провокационные и силовые действия против торговых судов других стран. Все это создает риски для нашей безопасности", – сказал болгарский министр.

Он пояснил, что целью России является блокирование экспорта украинского зерна, и это "также препятствует достижению наших интересов, особенно экономических".

Тагарев также объяснил решение передать Украине неисправные ракеты С-300 тем, что Болгария должна беспокоиться о собственной безопасности, одновременно частично помогая Украине.

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"В этом конкретном случае – чтобы защитить гражданское население от убийств и разрушения инфраструктуры со стороны России, которая использует беспилотники, баллистические ракеты, крылатые ракеты, все, что у нее есть, чтобы атаковать и убивать гражданское население. Я думаю, что даже если мы поможем минимально, это того стоит", – сказал министр обороны Болгарии.

Как известно, Болгария ведет переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на частичную блокаду Россией болгарской черноморской исключительной экономической зоны.

Ранее Тагарев допустил возможность столкновения России и НАТО в Черном море.

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