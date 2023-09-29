РосЗМІ знайшли підтвердження загибелі 33 тисяч російських військових в Україні

Журналісти російської служби ВВС та "Медіазони" дослідили, що від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинули щонайменше 33 236 російських військових, з них 3836 – мобілізовані.

Джерело: розслідування ВВС та "Медіазони"; Радіо Свобода

Деталі: Дослідження російських ЗМІ ґрунтується на некрологах у ЗМІ, повідомленнях у соцмережах від родичів загиблих та місцевих органів влади тощо.

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За цими даними, з початку українського контрнаступу в липні 2023 року загинули щонайменше 2448 російських військових, у тому числі 234 офіцери, включно з двома генералами та 11 полковниками.

Востаннє таких суттєвих втрат старші офіцери російської армії зазнавали лише в перші місяці вторгнення в Україну, констатують розслідувачі.

При цьому кожен третій загиблий під час відбиття контрнаступу ЗСУ був мобілізованим (681 із 2448 встановлених загиблих). Усього ж з лютого 2022 року на війні в Україні загинули 3863 мобілізовані. Кожен п'ятий із них вижив на фронті менше двох місяців, 60% загинули у період з 1 січня 2023 року.

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Найбільші втрати – серед завербованих на війну в Україні російських вʼязнів. Журналісти змогли встановити імена 6215 засуджених, які загинули на фронті станом на 29 вересня 2023 року. При цьому понад 100 із них були громадянами іноземних держав, найчастіше – Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

Станом на 29 вересня максимальну кількість загиблих військових із регіону назвали влада та ЗМІ Краснодарського краю – 1259.

У відбитті контрнаступу ЗСУ задіяні й елітні підрозділи російської армії: ВДВ, морпіхи, спецназ. Але зараз їх використовують скоріше для нетривалих операцій та виходів на найважливіших ділянках фронту, намагаючись берегти особовий склад.

За час українського контрнаступу російські десантники втратили щонайменше 209 бійців, загони спецназу Міноборони – 23 особи, загони морської піхоти – 60 осіб.

Інфографіка із розслідування Російської служби ВВС і "Медіазони"

Окремо журналісти, за тим же методом, дослідили дані про загиблих військовослужбовців із самопроголошених ЛНР і ДНР. Вивчивши опубліковані некрологи та повідомлення про пошук так званих ЛДНРівців, які давно не виходять на зв'язок, журналісти дійшли висновку, що до кінця вересня могли загинути до 20 тисяч військових самопроголошених "республік" Донбасу.

З 22 грудня 2022 року "ДНР" перестала публікувати дані про втрати своїх військовослужбовців ("ЛНР" відомості про свої втрати не оприлюднила зовсім).

Журналісти зазначають, що наведені цифри враховують лише ті випадки, коли загибель публічно підтверджена і коли можна встановити статус того, хто воював.

Реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про солдатів, які загинули в Україні починаючи з жовтня 2022 року, не вказується їхній статус. Через це іноді неможливо зрозуміти, чи служила людина контрактником, добровольцем або мобілізованим.

Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про загальну кількість втрат 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб. Після цього військове відомство про загиблих повідомляло ще тричі, підтвердивши втрату ще 162 людей.

У червні цього року стало відомо, що Міноборони звернулося до влади низки регіонів із проханням не публікувати некрологи загиблим бійцям. Відомо про такі прохання представникам Бурятії, Туви та Хакасії – регіонів, де втрат особливо багато.